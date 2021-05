Recuperação económica está a avançar mas ministros das finanças europeus querem cautela

Reunião informal do Ecofin e do Eurogrupo termina com anúncio de que Portugal será em Junho anfitrião de uma cimeira “de alto nível” sobre os planos de recuperação económica.

Estava inicialmente pensada para ser feita em Abril, mas a verdade é que ainda vai ser durante a presidência portuguesa da União Europeia, no final do mês de Junho, que Portugal vai ser anfitrião de uma cimeira de alto nível “para pensar a economia pós-covid e a governação económica europeia”. O anúncio foi feito pelo ministro das Finanças português, João Leão, na conferência de imprensa de encerramento das reuniões do Eurogrupo (ministros das Finanças da zona euro) e Ecofin (ministros da União Europeia), que terminaram este sábado no Centro Cultural de Belém.