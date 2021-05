O operador de torres que os reguladores vêem com bons olhos

Com a aquisição das torres de comunicações da Omtel e da Nos, em 2020, e este ano com um acordo de exploração de 65 torres operadas pela Oni, a Cellnex tornou-se no maior operador de infra-estruturas de suporte a redes de comunicações móveis no país, com uma quota ligeiramente acima de 50%, sem que isso tenha levantado preocupações concorrenciais aos reguladores.