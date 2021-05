Vizela volta a ser de primeira 36 anos depois

Trinta e seis anos depois, o Futebol Clube de Vizela esta de regresso à primeira divisão do futebol português. A equipa minhota garantiu a promoção neste domingo, ao triunfar na última jornada da II Liga por 5-2 frente ao Vilafranquense (que é um dos despromovidos), acompanhando assim o Estoril-Praia na subida à I Liga. Numa tarde emocionante, o Arouca garantiu, por seu lado, a presença no jogo de play-off de acesso à I Liga, ao triunfar em casa por 3-1 sobre o Desportivo de Chaves. Com a época fechada no terceiro lugar, os arouquenses irão agora jogar com o Rio Ave, antepenúltimo da I Liga, por um lugar no principal escalão.

Com o Vizela, passam a ser seis as equipas do Minho na I Liga, e, no caso dos vizelenses, é um regresso após uma longa ausência que já durava desde a época de 1984-85, a primeira e única vez que estiveram na primeira divisão. Depois de um início de época que não augurava nada de bom (quatro derrotas e dois empates nas primeiras oito jornadas), a formação orientada por Álvaro Pacheco foi de uma enorme regularidade a partir da nona ronda e não voltou a perder, intrometendo-se na luta pela promoção e garantindo-a na jornada final.

No fundo da tabela, o Varzim conseguiu salvar-se da despromoção com um triunfo por 1-0 sobre o seu adversário directo, a Oliveirense. A equipa de Oliveira de Azeméis é uma das duas despromovidas, a par do Vilafranquense.

Quem também se salvou da despromoção foi o FC Porto B, que andou grande parte da temporada nos lugares de descida, apesar da derrota com o Benfica B por 2-1 no Seixal.