Jesus diz que Taça é sempre objetivo mas esta é importante “como nunca”

O treinador do Benfica disse hoje que conquistar a Taça de Portugal de futebol é sempre um objectivo do clube, independentemente do que se passou no resto da época, mas deixou escapar que esta é importante “como nunca”.

Em conferência de imprensa, no Seixal, Jorge Jesus lembrou que “nos últimos 20 anos, o Benfica ganhou três” vezes o troféu, para atestar a dificuldade desta prova, mas frisou que erguer a Taça de Portugal, no domingo, “não vai valorizar nada” do que a equipa fez na parte final do campeonato.

“A única coisa que valoriza é que, ganhando o troféu, conquistamos um título, que é aquilo que eram os nossos objectivos”, atirou o técnico “encarnado”.

Mais tarde, Jesus voltou a frisar que “o Sporting de Braga é uma equipa que demonstrou muita qualidade táctica e individual” ao longo da época e que não tem dúvidas de que “vai ser um jogo muito difícil para ambas as equipas”, antes de assumir que o troféu que vai estar em disputa, em Coimbra, assume especial importância.

“Espero que o Benfica seja melhor e ganhe, porque queremos acabar a época ganhando um título que, tirando o campeonato nacional, é o mais importante da calendarização. Portanto, é muito importante ganhar qualquer final. E esta, como nunca”, deixou escapar.

Sobre o encontro, o técnico admitiu que ainda não decidiu se vai utilizar um sistema de três defesas centrais, depois de Vertonghen ter falhado o treino de hoje e de Lucas Veríssimo se ter lesionado no encontro da I Liga, frente ao Vitória de Guimarães.

“Já não tínhamos muitos centrais, com a saída do Lucas. Se o Vertonghen não recuperar, praticamente não temos centrais para uma estrutura de três [defesas]. Mas que vamos jogar com onze, isso de certeza que vamos jogar”, desvalorizou.

Antes do treinador, também o guarda-redes Helton Leite lançou um olhar sobre a partida de domingo, frente aos minhotos, e à imagem do técnico rejeitou que a conquista da Taça de Portugal seja uma salvação para a época do Benfica.

“Ninguém pensa em salvar a época. O campeonato é sempre o grande objectivo, mas o nosso foco está na Taça de Portugal. Sabemos que é a segunda prova mais importante do país e estamos focados para terminar, não digo com a cereja no topo do bolo, mas para fecharmos de maneira a dar uma alegria aos nossos adeptos”, esclareceu o guarda-redes das “águias”.

O “foco na conquista da Taça de Portugal” foi, de resto várias vezes sublinhado pelo brasileiro, que rejeitou o favoritismo do Benfica, mas lembrou, por outro lado que a equipa entra em “todos os jogos para vencer”.

“Vai ser um bom jogo, um bom espectáculo, com duas equipas a jogar para vencer. E nós vamos fazer de tudo porque o nosso grande objectivo, neste momento, é conquistar a Taça de Portugal”, prometeu.

O Benfica defronta o Sporting de Braga no domingo, em encontro da final da Taça de Portugal de futebol, com início marcado para as 20h30 no Estádio Cidade de Coimbra.

Para chegar à final, a equipa de Jorge Jesus afastou o Predes (1-0) na terceira eliminatória, o Vilafranquense (5-0) na ronda seguinte, seguindo-se o Estrela da Amadora (4-0), o Belenenses SAD (3-0) e, nas meias-finais, o Estoril Praia (2-0 na Luz e 3-1 na Amoreira).