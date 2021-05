O ano em que o Lille fez a festa… em Paris

A Ligue 1 só conhecerá o seu campeão 2020-21 na última jornada, que se disputa neste fim-de-semana. O Lille está a um pequeno passo de fazer a festa, dez anos depois do seu último título. Garantido a 21 de Maio de 2011, numa partida frente… ao PSG.

A história futebolística do Lille Olympique Sporting Club está cheia de altos e baixos e, valha a verdade, os momentos de verdadeira glória não fazem regra. Desde a sua fundação, em 1944, o emblema da cidade nortenha (que, com pouco mais de 200.000 habitantes, aparece na 10ª posição entre as maiores urbes gaulesas) conquistou apenas três títulos nacionais: em 1945/46, em 1953/54, e em 2010/11. Pelo meio, passagens frequentes pelos escalões secundários e seis triunfos na Taça de França, o último dos quais também em 2011.