Manuscrito de Einstein com “E=mc2” leiloado por perto de um milhão de euros

Uma carta manuscrita do cientista Albert Einstein, em que surge a equação da teoria da relatividade (E=mc2), foi leiloada esta sexta-feira por mais de 1,2 milhões de dólares (985 mil euros). Foi o triplo do valor previsto pela casa de leilões RR Auction, em Boston, nos EUA.

O documento representa um dos quatro exemplares manuscritos desta equação em todo o mundo. Trata-se de uma carta de Einstein, escrita a 26 de Outubro de 1946, e endereçada ao físico Ludwik Siberstein que desafiou várias das suas ideias ao longo dos anos.

Foto Albert Einstein (Outubro 26, 1946) RR Auction

“[É] a equação mais conhecida”, resume um comunicado da RR Auction. Apesar da fama, a instituição esperava que a carta fosse leiloada por 400 mil dólares (cerca de 328 mil euros).

A teoria da relatividade (E=mc2) de Einstein — a energia de algo equivale à sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado — impulsionou os desenvolvimentos em física ao demonstrar que a energia e a massa eram equivalentes. No fundo, que são formas diferentes da mesma coisa.

As armas nucleares e a rede de satélites GPS são algumas das inovações que surgiram devido à equação.

Segundo os arquivistas do Einstein Papers Projects, uma equipa do Instituto de Tecnologia da Califórnia e da Universidade Hebraica de Jerusálem, que se dedica a recolher manuscritos e textos do cientista, só existem outros três manuscritos da equação em todo o mundo.