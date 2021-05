A “diversidade” desta escola é uma “riqueza” difícil de medir em rankings

A Escola Secundária José Cardoso Pires, em Loures, ficou abaixo do valor esperado tendo em conta o contexto, sendo também a última pública no ranking dos exames de ingresso no ensino superior. É uma escola onde a “diversidade” é apontada como “riqueza”, mas também como desafio.

À entrada da Escola Secundária José Cardoso Pires, em Loures, a fotografia do escritor a caminhar, de cigarro na boca, prende o olhar de quem chega. Por pouco tempo, porém. A atenção é desviada para um outro retrato que, ao longo da manhã, começará a ser desenhado em conversas com professores, alunos e directores: o desta escola, em particular, que ocupa, entre as escolas públicas, os lugares mais baixos nos dois rankings do PÚBLICO e da Católica Porto Business School feitos a partir dos resultados nas provas nacionais.