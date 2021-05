Temperaturas de Verão chegam na próxima semana, mas só a Lisboa

Em Lisboa as temperaturas vão subir cinco graus e o sol vai brilhar a semana toda. Já no Porto o aumento é ligeiro e no sul as temperaturas descem. As ilhas mantêm as temperaturas do fim-de-semana.

Se este fim-de-semana será um pouco mais cinzento no Centro e Norte, com “períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos” e com “descida de temperatura”, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para a próxima semana o cenário é outro: sol e bom tempo.

A previsão de bom tempo começa na terça-feira, dia 25 de Maio, com o “céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro até final da tarde”, e com a “pequena subida da temperatura máxima”.

Na região de Lisboa as temperaturas começam a subir na terça-feira, com 24 graus de máxima e 13 de mínima. Mas o calor chega em força de quarta, dia 26, e dura até domingo, dia 30, com máximas a chegar aos 27 graus e mínimas a rondar os 15 graus. Não está previsto aguaceiros nem céu nublado, segundo o IPMA.

Por outro lado, na região Norte existe apenas um ligeiro aumento das temperaturas a partir de terça-feira, com 21 graus, e que atingir o máximo na quinta-feira, dia 19, com 23 graus. A probabilidade de chuva é reduzida, mas o céu vai estar nublado.

Ao contrário do resto do país, a região Sul vai descer as altas temperaturas. Se este fim-de-semana vão estar 32 graus de máxima em Faro, com mínimas de 17 graus, a partir de terça-feira, e ate ao final do mês, as temperaturas vão rondar os 27 graus, com o céu pouco nublado.

Na Madeira, a temperatura também desce para os 23 graus de máxima e com 18 de mínima. Nos Açores as temperaturas mantêm-se nos 22 graus durante a semana.

Caso tencione ir dar um mergulho, relembra-se das regras em vigor.