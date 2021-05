R(t) a aumentar em Portugal pode sinalizar “crescimento da epidemia”

No período de 12 a 16 de Maio, o R(t) assumiu um valor superior a 1 em Portugal (1,03), tendo-se fixado em 1,11 em Lisboa e Vale do Tejo, o que sugere “uma tendência crescente, mais acentuada nesta região”, segundo o relatório de monitorização das linhas vermelhas da pandemia de covid-19 da DGS e do INSA.