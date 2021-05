Um “país de atletas”? Um quarto dos alunos do secundário tem mais de 18 valores a Educação Física

No ano lectivo de 2019/2020, um em cada quatro alunos do 12.º ano nas escolas públicas de Portugal continental obteve uma classificação igual ou superior a 18 valores à disciplina de Educação Física. Os dados do Ministério da Educação (ME), analisados pelo PÚBLICO, revelam que 26% — ou seja, 12.038 dos 46.300 alunos inscritos à disciplina — conseguiram notas de excelência.