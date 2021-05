Festejos do Sporting explicam aumento de casos em Lisboa, diz Óscar Felgueiras

Matemático diz que as diferenças entre Lisboa e o resto do país só podem ser justificadas “por uma diferença do comportamento da população” e não pelo aparecimento de surtos. Lisboa e Vale do Tejo é a única região com um R(t) superior a 1 e o concelho de Lisboa está pouco abaixo do limite de incidência, com 118 casos por 100 mil habitantes.

“Acho que toda a gente sabe qual é a explicação para este aumento” de casos em Lisboa e Vale do Tejo. Quem o diz é o matemático Óscar Felgueiras, um dos especialistas convidados pelo Governo a elaborar, numa primeira fase, um plano de reabertura do país depois do primeiro desconfinamento e, numa segunda, a pensar em medidas para depois de Maio, quando grande parte da população acima dos 60 anos estiver vacinada.

De acordo com a última actualização da Direcção-Geral da Saúde (DGS), o concelho de Lisboa está pouco abaixo do limite de incidência, com 118 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, mais 37 que o registo da passada sexta-feira. Caso fique novamente acima do limite, Lisboa passará a integrar a lista de concelhos em alerta, ficando em risco de recuar nas etapas de desconfinamento caso a situação continue a agravar-se.

“Uma diferença destas, principalmente num concelho populoso como o de Lisboa, só pode ser justificada por uma diferença significativa do comportamento da população. Não existem outros factores que distingam demasiado Lisboa do resto do país. Poderíamos pensar que esta semana, por exemplo, foram aliviadas restrições à circulação de viajantes internacionais e Lisboa tem um aeroporto internacional, mas estes números não reflectem isso”, diz.

O matemático explica que, em algumas situações, principalmente em concelhos de menor dimensão, o aumento de casos pode ser explicado pelo aparecimento de surtos de covid-19. Mas diz que este não é o caso da capital, que tem mais de meio milhão de habitantes. Óscar Felgueiras acredita que há uma ligação entre os festejos do campeonato nacional pelos adeptos do Sporting, que decorreram na noite do dia 11 de Maio.

“Há aqui uma coincidência temporal com os festejos que houve do Sporting e há uma forte probabilidade de haver aqui uma associação. O que se observa claramente é que este aumento é algo significativamente diferente do comportamento do resto do país. Num concelho grande, como é o caso, não basta um ou outro surto, tem de haver mais do que isso. Lisboa tem meio milhão de pessoas, tem de haver aqui um fenómeno de dimensão maior a explicar isso e é legítimo pensar que há aqui uma associação com os festejos”, defende.

Na festa do título, o distanciamento físico e o uso de máscaras não foram cumpridos por vários adeptos.

Além disso, e por país estar a atravessar uma altura de baixa incidência, um aumento de casos numa só região terá, inevitavelmente, um impacto no R(t) nacional, que esta semana ultrapassou o 1. “Se formos a reparar, o R(t) em todas as regiões do Continente está abaixo de 1 excepto em Lisboa e Vale do Tejo, que está com um valor bastante elevado, de 1,11. A verdade é que as incidências na maior parte dos concelhos vizinhos estão baixas e há uma grande excepção que é Lisboa”, refere ainda o matemático.

Há um outro concelho da região de Lisboa e Vale do Tejo, a Golegã, que também está acima dos 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias (tem 243 casos), mas Óscar Felgueiras afirma que são situações diferentes, uma vez esse concelho do distrito de Santarém tem 5 mil habitantes e 13 casos nos últimos 14 dias.

“Em Lisboa estamos a falar de 600 casos num período de 14 dias. É certamente diferente. Há uma concentração de casos em Lisboa e isso é relevante”.