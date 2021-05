O director talhado para fazer colégios de topo: “Ansiávamos muito por mostrar resultados”

O director do colégio Efanor parece talhado para fazer “números um”. João Trigo passou 16 anos à frente do Colégio do Rosário, no Porto, que se tornou o melhor classificado do Ranking das Escolas do PÚBLICO/Católica Porto Business School e ocupou a posição cimeira nas últimas seis edições. Se há “segredo” que explica este sucesso, é uma “cultura de exigência e de rigor”, diz. Numa organização ainda jovem, o atalho para criar essas condições foi ir buscar, a outras escolas da região, as pessoas certas.