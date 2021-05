Nova liderança do PAN quer levar direitos dos animais para a Constituição

O PAN fez as contas e prevê que seis anos e 208 dias depois do seu congresso o planeta atinja o ponto de não-retorno das alterações climáticas. O tempo urge – e nunca a afirmação fez tanto sentido como hoje. É com esse cenário em mente que Inês Sousa Real e os restantes 26 subscritores da moção global estratégica As Causas Primeiro, que levam ao congresso de 5 e 6 de Junho, em Tomar, estabelecem uma série de objectivos e prioridades para o seu mandato de dois anos. “Por ser a missão das nossas vidas [impedir o colapso ambiental], o PAN deverá assumir-se como o partido ambientalista português”, estabelece a moção da sucessora de André Silva como líder do PAN.