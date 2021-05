Ideias para o futuro do BE: limitar mandatos, criar salário único, ter uma jota

As cinco moções que vão ser debatidas no congresso do Bloco de Esquerda que se inicia nesta sexta-feira, em Matosinhos, com um comício internacional, têm propostas para o futuro do país, mas também traçam os caminhos que o próprio partido deve percorrer. O PÚBLICO analisou-as e sinalizou algumas ideias para mudar o do Bloco de Esquerda, segundo os bloquistas.