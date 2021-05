Oito fotógrafos vão oferecer retratos no centro histórico de Leiria

Este sábado 22 de Maio, a iniciativa “Tipo passe” recupera, no centro de Leiria, a tradição do retrato e homenageia o fotógrafo José Fabião. Entre as 11h e as 13h.

Oito fotógrafos vão retratar gratuitamente habitantes de Leiria este sábado, 22 de Maio, na iniciativa “Tipo passe” que recupera, no centro da cidade, a tradição do retrato e homenageia o fotógrafo José Fabião.

Instalados em oito locais distintos da zona histórica, na rua Direita, os fotógrafos vão retratar ao ar livre todos os que quiserem ser fotografados, individualmente ou em registo de foto de família.

A iniciativa é do colectivo Café Central que, no Dia da Município de Leiria, procura fixar “um documento do que é a cidade em 2021”, porque “quem faz as cidades são as pessoas”, diz à agência Lusa um dos organizadores do evento, Ricardo Graça.

“Ao retratarmos as pessoas, vamos acabar também por ter um retrato da cidade”, admite o fotógrafo, sublinhando que, em simultâneo, há a intenção de “oferecer a quem é menos burguês um retrato feito por profissionais”.

Num tempo em que “a selfie matou o retrato, como a estrela de televisão matou estrela da rádio”, o Café Central promove “a celebração de uma comunidade, de uma cidade”, através da fotografia, lembrando dessa forma, ao mesmo tempo, José Fabião (1920-2017), histórico fotógrafo da cidade que, entre 1955 e 2005 retratou milhares de habitantes de Leiria, contabilizando-se “aproximadamente 100 mil fotografias tipo passe”.

“É uma referência incontornável da cidade, um fotógrafo de referência que fotografou meia Leiria”, recorda Ricardo Graça, que também vai estar atrás da máquina a fazer retratos, tal como Rita Carmo, Joaquim Dâmaso, Carla de Sousa, Maria Kowalski, Paulo Cunha, Né Themudo e até um premiado este ano no World Press Photo, Nuno André Ferreira.

“Também vai ser um desafio para os fotógrafos, porque só podem trabalhar com um pano preto [como fundo] e fotografar a preto e branco”, nota o organizador.

Os promotores esperam elevada participação em “Tipo passe”, nas sessões fotográficas que decorrem entre as 11h e as 13h de sábado. “Antecipamos que apareça muita gente. Já nos avisaram que há até famílias a aprontarem-se para tirar um retrato de grupo.”

No final de “Tipo passe”, as fotografias serão enviadas aos retratados, estando em equação pelo Café Central a publicação de um mural e a edição de um livro com todos esses rostos de leirienses.