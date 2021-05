GraciasLuna: a Internet agradece à voluntária que confortou migrante senegalês em Ceuta

Luna Reyes, voluntária da Cruz Vermelha, abraçou um migrante senegalês na chegada a Ceuta. As imagens ficaram virais e a jovem foi alvo de insultos racistas e xenófobos. Agora, uma corrente de elogios silencia o ódio.

As imagens mostram o momento em que Luna Reyes, voluntária da Cruz Vermelha, abraça e consola um migrante senegalês, visivelmente aflito, na chegada a Ceuta, território espanhol no norte de África.

Desde o início da semana, milhares de pessoas entraram em Ceuta, vindas de Marrocos, que transfere, assim, o controlo da chegada de migrantes e requerentes de asilo para Espanha, e pressiona Bruxelas e Madrid.

“Ele estava a chorar, eu dei-lhe a minha mão e ele abraçou-me”, disse Luna Reyes ao canal de televisão espanhol RTVE. “Ele agarrou-se a mim. Esse abraço foi um salva-vidas.”

À medida que as fotografias e vídeos se tornaram populares, Luna Reyes começou a receber ameaças e insultos racistas e xenófobos nas redes sociais por parte de apoiantes do Vox, partido de extrema-direita espanhol, o que a levou a restringir o acesso às suas contas, indica o El País.

“Viram que o meu namorado era negro, não paravam de insultar-me e dizer-me coisas racistas, horríveis”, disse a jovem de 20 anos à RTVE, voluntária na Cruz Vermelha desde Março, como estágio da licenciatura em Integração Social.

Contudo, a par da onda de ódio, recebeu uma avalanche de agradecimentos e aplausos, silenciando os insultos com a hashtag #GraciasLuna. “#GraciasLuna Somos uma organização onde existem muitas Lunas, que diariamente ajudam pessoas como as que chegam a Ceuta, a Arguineguín ou às Canárias. Ou que estão no teu bairro. Em todo o mundo”, escreveu a Cruz Vermelha Espanhola na sua conta de Twitter.

“#GraciasLuna por representares os melhores valores da nossa sociedade”, disse a ministra da Economia de Espanha, Nadia Calviño. Também Yolanda Díaz, ministra do Trabalho, se pronunciou: “Muito mais do que uma fotografia. Um símbolo de esperança e solidariedade”.

No quiero cerrar el día sin compartir la emoción y el orgullo que dejan las impactantes imágenes de calor humano, empatía y solidaridad que no debemos perder#GraciasLuna por representar los mejores valores de nuestra sociedad@guardiacivil @EjercitoTierra @CruzRojaEsp @policia pic.twitter.com/N64TkXkObg — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) May 19, 2021

Luna Reyes desconhece o destino deste migrante, e teme que seja um dos mais de cinco mil adultos que foram expulsos de Ceuta, de volta para território marroquino. A estudante não mencionou, aos jornalistas, as mensagens de apoio recebidas, dizendo, apenas: “Eu só lhe dei um abraço. Abraçar alguém que pede ajuda é a coisa mais normal do mundo.”