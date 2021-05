Vai um Pfizerr? Bar serve cocktails inspirados nas vacinas contra a covid-19

Tomislav Perko estava a beber com os amigos uma bebida chamada Penicilina​, quando alguém se lembrou: “Porque é que não bebemos uma Pfizer ou algo do género?”, contou o croata à agência EFE. Foi o mote para a criação de quatro cocktails inspirados nas vacinas mais faladas do mundo: Pfizerr, Monderna, Astra Zenecca e Sputnjik 6 são os novos cocktails do bar Roots, em Zagreb.

Com nomes propositadamente escritos de forma errada, cada cocktail é servido com uma seringa e remete para as suas origens. “O álcool base de cada cocktail é do país onde a vacina é produzida”, explica Perko, o proprietário do bar.

O Pfizerr, inspirado na vacina da farmacêutica americana Pfizer e na alemã BioNTech, tem whisky americano e Jägermeister alemão. O gin é a base do Astra Zenecca, bebida inspirada no consórcio sueco-britânico da AstraZeneca, e o bourbon é a matéria-prima do Monderna. Por fim, claro, a vodka é a base do Sputnjik 6, inspirada na russa Sputnik V.

E para que os clientes não se esqueçam que já tomaram a sua dose desta “vacina”, o bar croata oferece um certificado como prova.