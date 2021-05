Terminada a batalha de Gaza, recomeça a luta pelo próximo Governo em Israel

Com a ofensiva militar em Gaza terminada e as sirenes avisando para os rockets disparados pelo Hamas contra Israel – e desta vez o Centro do país foi mais visado do que o habitual – Israel volta-se para a política. O relógio para a negociação de um “governo de mudança”, ou seja, sem o actual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, continua a correr, e não é ainda uma hipótese descartada.