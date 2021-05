Ceuta: UE avisa Marrocos que voltar a abrir a fronteira põe em causa assistência financeira

Perto de sete mil das nove mil pessoas que as autoridades espanholas estimam ter chegado a Ceuta esta semana já voltaram para Marrocos. Mas Espanha não vai esquecer o dia em que Rabat não só deixou de patrulhar a fronteira com um dos seus enclaves no Norte de África como parece ter incentivado por diferentes meios a passagem de pessoas, incluindo muitas crianças e adolescentes. A fronteira, espanhola, mas também europeia, foi usada como nunca como instrumento de pressão e chantagem: se isso se repetir, avisa a União Europeia, Marrocos arrisca perder milhões de euros da ajuda que recebe precisamente em troca dos controlos migratórios.