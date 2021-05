MP admite crimes na Câmara de Bragança, mas manda arquivar queixa do PS

O Ministério Público (MP) rejeitou no final de Março uma reclamação dos vereadores socialistas de Bragança acerca do arquivamento de uma queixa contra a câmara local, relacionada com a atribuição de subsídios avulsos às freguesias do concelho – que no entender dos queixosos favorece o PSD – e com a prescrição de dívidas relativas ao fornecimento de água. A queixa e a reclamação do PS apoiaram-se, no caso das freguesias, num parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte (CCDRN). A procuradora-geral adjunta do Tribunal Central Administrativo Norte confirmou o arquivamento, em obediência ao princípio de que o MP “não deve instaurar acções sem que se perspective ganho de causa”.