Freddie Mercury regressa num novo romance gráfico contado “nas suas próprias palavras”

Com lançamento previsto para Novembro deste ano, Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs percorrerá a vida do cantor desde a sua infância até se ter tornado uma das maiores estrelas de rock do mundo.

Depois do sucesso do filme biográfico Bohemian Rhapsody (2018), em torno da vida de Freddie Mercury e do percurso da banda Queen, está em produção um novo romance gráfico sobre a história do artista, que, recorrendo às suas próprias palavras, percorrerá o caminho desde a sua infância em Zanzibar (actual Tanzânia) até se ter tornado uma das maiores estrelas de rock do mundo.

A Z2 Comics juntou forças com a Universal Music Group e Mercury Songs Ltd para criar Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs, que descreveu como “o primeiro romance gráfico a prestar homenagem a uma das maiores figuras que o mundo da música já conheceu”. O livro será lançado em Novembro e recordará a vida do cantor dentro e fora do palco.

Foto Z2 Comics

“A história é contada nas suas próprias palavras, com cada capítulo a dar um vislumbre das muitas facetas da sua vida”, esclarece a Z2 Comics numa declaração.

Freddie Mercury morreu, aos 45 anos, de uma pneumonia e com sida, a 24 de Novembro de 1991; na véspera, tinha assumido publicamente a doença​.