As misérias da agricultura também são culpa sua, caro leitor

Quanto de nós já se deram ao trabalho de, por exemplo, decompor o preço de um vinho tinto reserva do Douro que é vendido em grandes superfícies a pouco mais de dois euros, como há alguns por aí? Se retirarmos o lucro do supermercado, o que acham que fica para pagar o custo das uvas, da vinificação, da rotulagem, da embalagem e do transporte?