Olhó Perna de Pau sabor a Sporting campeão! Olá muda cor a gelado pela primeira vez

Epá. Cornetto, Perna de Pau... Isto poderia ser um anúncio, mas quando falamos de marcas que acompanharam a infância e adolescência de várias gerações de portugueses, a conversa muda de figura. São umas seis décadas de gelados clássicos da Olá, que começou a operar em Portugal há 62 anos, em Santa Iria de Azóia. E o Perna de Pau é uma das estrelas. Produto simples e barato (1 euro), com o seu pirata como embaixador, é um dos ícones mais reconhecidos e, garante o gabinete de comunicação da empresa da Unilever à Fugas, “o gelado mais vendido de Portugal”.

Desde sempre com as suas linhas vermelhas sabor a morango, agora tem uma versão com nova aparência e sabor e tem dado que falar: é uma “edição especial” a verde, com sabor a lima, para assinalar a conquista pelo Sporting do campeonato nacional de futebol. “O gelado mais vendido de Portugal veste-se de verde e branco para celebrar a conquista dos leões”, anuncia a marca. Pelo menos por agora, o Perna de Pau vermelho vai coexistir com o Perna de Pau verde.

Se veio para ficar esta nova versão, ainda não se sabe, mas o Sporting já celebrou esta parceria nas suas redes.

Uma coisa é certa: é a primeira vez que a marca experimenta um produto tematizado deste modo. “Esta adaptação da geleia do Perna de Pau de morango para lima é uma iniciativa que está a ser desenvolvida apenas em Portugal”, dizem-nos, referindo: “Possivelmente teremos edições especiais no futuro”, embora reforçando que “para já” não há “nada confirmado”.

A Olá, que começou a entregar gelados em casa durante a pandemia, gela Portugal desde 1959. Ao longo de seis décadas, muitos dos gelados e anúncios da empresa tornaram-se, de facto, icónicos e fazem parte das memórias de infância de muitos portugueses – quem não se lembra de “um Cornetto para ti, um Cornetto para mim...”?. Nos anos de 1980, também um anúncio pirata da Perna de Pau deixava a sua marca.

Foto Com o seu vermelho de sempre DR

Um bom exemplo do impacto da Olá na cultura popular e nostalgia nacional viveu-se quando Nuno Markl lançou um movimento para o relançamento do Fizz Limão, gelado, aliás, que até já teve direito a canção por Miguel Araújo (ou mesmo como inspiração de baptismo para uma célebre operação de investigação).