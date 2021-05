Ryanair prepara novo ataque aos apoios estatais à TAP

A Ryanair ganhou a primeira batalha legal contra o apoio de 1200 milhões de euros à TAP junto do Tribunal Geral da União Europeia, e vai avançar também com um recurso da decisão da Comissão Europeia que permite auxiliar a transportadora aérea portuguesa em mais 462 milhões. “Analisaremos e prepararemos o recurso quando a decisão for publicada” oficialmente pela Comissão Europeia, afirmou ao PÚBLICO fonte oficial da Ryanair relativamente à verba autorizada por Bruxelas em Abril.