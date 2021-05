A eficácia das sanções disciplinares desportivas

1. É voz corrente, nomeadamente quando a imprensa e os comentadores estão para aí virados – muitas vezes viram-se para o outro lado, ao sabor de vento que ninguém parece entender –, que urge agravar as sanções disciplinares no futebol. Esta intenção é reforçada com o exemplo inglês, onde tudo surge a correr bem, com sanções pesadas e imediatamente eficazes. Sejam-nos permitidas algumas observações deste modo de ver a realidade.