Tanäk lidera após problemas de Sordo e acidente de Neuville

Sébastien Ogier, que teve o ónus de abrir a estrada, recuperou parte do tempo perdido durante o dia na sétima especial, em Mortágua.

O estónio Ott Tanäk (Hyundai) é o líder do Rali de Portugal após sete especiais, beneficiando dos problemas de pneus sentidos pelo espanhol Dani Sordo (Hyundai) e do acidente sofrido pelo belga Thierry Neuville (Hyundai).

Tanäk, que vinha sendo o mais discreto dos pilotos da Hyundai, foi apenas quarto no troço de Mortágua, mas ascendeu ao comando, relegando Sordo para a segunda posição, com 3,4 segundos de atraso. Mais tarde, a organização rectificou o tempo de Elfyn Evans, em Mortágua, pelo que o galês assumiu a vice-liderança, a 2,7 segundos.

O espanhol, que deixou o Hyundai ir abaixo, sentiu muitas dificuldades com os pneus escolhidos para a secção da tarde (quatro duros e dois macios).

Pelo caminho ficou, também, Thierry Neuville, que tentava recuperar tempo nesta classificativa quando capotou na sétima especial da prova.

O piloto belga acabou por conseguir terminar a classificativa graças à ajuda do público, que recolocou o carro em quatro rodas, mas os danos sofridos são significativos.

Neuville bateu no morro exterior da pista no troço de Mortágua, perto do quilómetro 15 dos 18 da especial, danificando a suspensão traseira direita.

“Infelizmente, tivemos de abandonar depois de uma nota de navegação demasiado optimista”, explicou o piloto belga.

Neuville caiu para nono, a 3m15,8s do líder, mas confirmou mais tarde o abandono. Com estes percalços dos Hyundai, o japonês Takamoto Katsuta (Toyota) ascendeu à terceira posição, a 12 segundos de Tanäk.

O francês Sébastien Ogier (Toyota), campeão mundial em título, partiu para este troço na sétima posição, a 41 segundos da liderança, acabando por vencer o troço, saltando para a quinta posição, a 22,7 segundos do líder.

Os pilotos terminam em Lousada, para a super-especial que encerra este primeiro dia do Rali de Portugal.