Ricardo Melo Gouveia em 4.º para última volta do Dormy Open

A boa notícia é que Ricardo Melo Gouveia, hoje, na terceira e penúltima volta do Dormy Open, na Suécia, subiu de sexto classificado isolado para quarto.

A má é que há dois jogadores claramente distanciados no topo – o francês Felix Mory e o sueco Björn Hellgren – e que tudo depende do que eles fizerem neste sábado no Österåkers Golfklubb (Par 72), em Åkersberga, 25 km a nordeste da capital Estocolmo, para quaisquer outros poderem ter uma palavra a dizer na questão do título.

O português de 29 anos obteve esta sexta-feira, com 71 (-1), a sua terceira volta consecutiva abaixo do Par 72; foi também a mais alta, já que antes marcara 70 e 66; isso não o impediu de, com um total de 207 (-9), subir duas posições na tabela; no seu cartão de jogo, 2 birdies e 1 bogey.

Está empatado com o finlandês Roope Kakko (67-67-73), o francês Jerôme Lando Casanova (71-69-67) e o sueco Marcus Svensson (70-66-71).

Para este quarteto, o problema em discutir a vitória na jornada decisiva é que Felix Mory (69-64-66) soma 199 (-17) e Björn Hellgran (65-65-71), anterior líder isolado, está com 201 (65-65-71). O sueco Hampus Bergman é terceiro com 205 (67-67-71) e completa o trio de jogadores que estão à frente do Melo Gouveia.

Melo Gouveia, já com três vitórias de carreira no Challenge Tour, tem amanhã honras de penúltimo grupo a sair, a partir das 9h50 locais (8h50 em Lisboa), juntamente com Svensson e Casanova. Pelas 10h partem Mory, Hellgren e Bergmann.

