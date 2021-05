Responsáveis do FC Porto suspeitos de falsearem resultados de testes à covid-19

Há responsáveis do FC Porto que são suspeitos de terem falseado vários resultados de testes à covid-19 em jogadores com a ajuda de profissionais de uma multinacional de laboratórios de análises, a Unilabs, que trabalha para o clube. Foi esse o motivo que justificou as buscas realizadas ontem no Estádio do Dragão e no centro de estágios do Olival, e que incluíram igualmente diligências noutros clubes no Algarve.