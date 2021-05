Portugueses eliminados pela margem mínima em Oeiras

Não foi feliz para as cores portuguesas a jornada dos quartos-de-final do ATP Challenger 125 Oeiras Open. Pedro Sousa, Gastão Elias e Nuno Borges não conseguiram repetir os resultados da véspera, embora todos tenham exibido bom ténis no centralito do Jamor. Mas encontraram adversários mais fortes nos pontos importantes e a representação lusa ficou limitada aos pares.

Borges (296.º) foi o primeiro a entrar em acção e mostrou a sua força ao reagir a um primeiro set quase perfeito de Facundo Bagnis (109.º). O tenista nascido na Maia, há 24 anos, recuperou a confiança para dominar o segundo set e dispôs de um break de vantagem no terceiro, antes de o argentino puxar por toda a sua experiência e garra para inverter o rumo do encontro e, aproveitando uma ligeira quebra de energia de Borges na parte final, fechar com os parciais de 6-1, 5-7 e 7-5. “Ele realmente aproveitou todas as oportunidades que teve, mas eu cheguei a estar com um break acima e no final cometi mais erros por estar um pouco desgastado”, resumiu Borges.

Bagnis, ex-55.º mundial, é o único cabeça de série ainda em prova e terá como adversário na meia-final, às 13 horas, Hugo Gaston (168.º). O francês, que esteve em destaque no último torneio de Roland Garros, ao chegar à quarta ronda, onde perdeu com Dominic Thiem, em cinco sets, conseguiu superar Pedro Sousa (111.º), em hora e meia: 6-3, 1-6 e 6-2.

“Estava difícil de jogar e não aproveitei as minhas oportunidades. Assim torna-se difícil. Tive break-points no primeiro jogo do terceiro set, no segundo jogo de serviço também e não consegui ganhar nenhum. Bastava um ponto desses para tudo ser diferente. Não estou a jogar mal, mas são outros problemas”, adiantou o lisboeta de 32 anos, depois de concluir o seu último torneio antes de ir competir, na próxima semana, no qualifying de Roland Garros. “A minha vontade é de não lá ir. Só de pensar que tenho de entrar num campo de ténis dá-me vontade de vomitar. Há coisas mais importantes na vida e o ténis agora está difícil”, acrescentou Sousa.

Elias (313.º), de 31 anos, não conseguiu encontrar antídoto para a solidez, potência e intensidade da jovem estrela espanhola Carlos Alcaraz (114.º) e cedeu, por 7-5, 6-4, após ter liderado o set inicial por 5-2 e, no segundo, recuperado de 0-2 para 2-2. “Nunca joguei contra uma pessoa tão nova com um nível tão alto. Mesmo no topo do ranking há poucos jogadores a bater tão forte na bola, com tanta intensidade, inteligência e frieza. Não dá tempo para jogar, tem uma direita como poucas e mesmo a esquerda não é tão boa, mas tira muito tempo e faz tudo com ela. Para além do serviço potente é muito sólido na resposta, nunca fiquei tão impressionado com alguém desta idade”, explicou Elias.

Cerca das 14h30, o espanhol de 18 anos, treinado pelo ex-número um mundial Juan Carlos Ferrero, discute um lugar na final com o japonês Taro Daniel (114.º). Não antes das 16 horas, os únicos portugueses em prova, Nuno Borges e Francisco Cabral, jogam a meia-final de pares, frente ao norte-americano Hunter Reese e ao holandês Sem Verbeek.