Frederico Varandas: “Acredito que Ronaldo um dia virá para o Sporting”

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, afirmou nesta sexta-feira que colocou o lugar à disposição para contratar Rúben Amorim, dedicando o título de campeão nacional de futebol às gerações que não viram os “leões” vencer. E manifestou a esperança de ver Cristiano Ronaldo regressar ao Sporting.

"Acredito que Ronaldo um dia virá. Ele esteve sempre ao lado do seu Sporting, foi das primeiras pessoas a mandar logo uma mensagem a dar-me os parabéns por termos sido campeões. Mas ele tem contrato por mais um ano e sei que quer ainda estar em clubes que lutem pela Liga dos Campeões. Depende sobretudo de Ronaldo, mas é importante que as pessoas saibam que o Cristiano Ronaldo, dentro e na sombra, já tem ajudado e está a ajudar a reerguer este clube”, salientou, em entrevista à SIC.

Sobre a contratação de Rúben Amorim, peça-chave no título nacional, Frederico Varandas revelou que teve de assumir uma posição de risco. "Foi a única vez que coloquei o lugar à disposição, de uma maneira muito cordial, e tinha de o fazer pelo Conselho de Administração. Não podia obrigar a minha equipa e os meus administradores a irem atrás disto. Compreendia que não votassem a favor da contratação de Rúben Amorim, mas eles tinham de aceitar que eu não podia continuar a dar a cara por um projecto em que não acreditava”, explicou.

O presidente do Sporting dedicou também o título conquistado às gerações de adeptos que não viram o clube a vencer, lembrando o jogo em que manifestou internamente que acreditava que os “leões” seriam campeões. “No jogo na Madeira, com o Nacional, disse para dentro que íamos ser campeões. Ganhámos 2-0 num jogo épico, com muita entrega, num campo cheio de lama. No balneário vejo os jogadores sujos de lama e estão a fazer uma roda, com o Neto e o Jovane a dançar. Disse ao [Hugo] Viana: ninguém nos vai parar”, lembrou.