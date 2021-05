Mesmo em estado de emergência, os Jogos vão acontecer

John Coates, vice-presidente do COI, garante que o organismo está empenhado em organizar um evento seguro. Mas a maioria dos japoneses continua contra.

Faltam dois meses para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio e tanto o Comité Olímpico Internacional (COI), como os organizadores locais, mantêm que o evento vai mesmo para a frente, mesmo sem o apoio popular dos japoneses e com a pandemia da covid-19 ainda longe do fim. “Absolutamente, sim”, foi a resposta de John Coates, um dos vice-presidentes do COI, quando lhe perguntaram se os Jogos iriam manter-se na eventualidade de a capital japonesa entrar em estado de emergência durante o evento, que irá decorrer entre 23 de Julho e 8 de Agosto.