Confronto de gerações na final do ATP Challenger 125

O veterano Facundo Bagnis e a estrela espanhola Carlos Alcaraz são os finalistas do segundo mais importante torneio do ano em Portugal.

Juan Carlos Ferrero, ex-número um do ranking mundial e actual treinador de Carlos Alcaraz, nunca considerou o seu atleta como um dos favoritos ao triunfo no ATP Challenger 125 Oeiras Open, mas deixou escapar que era uma das opções para vencer o torneio. Pois, o espanhol de 18 anos é agora uma das duas únicas opções para a conquista do título português, já que se qualificou para a final, na qual vai defrontar Facundo Bagnis, 13 anos mais experiente.

Alcaraz (114.º) reconheceu que venceu o “encontro mais difícil do torneio” diante do japonês Taro Daniel (112.º), por 6-2, 5-7 e 6-2, depois de desperdiçar um match-point quando liderava o segundo set. “Até ao 6-2, 5-3 joguei a um grande nível e tinha o encontro controlado, mas o Taro é um grande jogador, dei-lhe um pouco de margem e este tipo de jogadores aproveitam ao máximo essas oportunidades. Depois soube recuperar e voltei a estar por cima para conseguir uma vitória boa”, afirmou Alcaraz.

Em caso de triunfo, o espanhol conquistará o quarto título no ATP Challenger Tour e terá garantida, como extra, a estreia no top 100, um dos primeiros grandes objectivos de qualquer tenista. “Vejo o top 100 como algo natural, mas vou tentar não lhe dar demasiada importância amanhã e usar isso como motivação para lutar pelo encontro”.

No sábado, às 12 horas, Alcaraz vai reencontrar Bagnis, depois de o vencer nos quartos-de-final do Challenger de Cordenons, em Agosto. “É um grande jogador. Joguei com ele uma vez e consegui ganhar em três sets, mas foi muito duro e podia ter caído para qualquer lado. Preciso de jogar a um grande nível porque sei que vou ter de sofrer”, concluiu Alcaraz.

Bagnis (109.º), que ainda procura o seu primeiro título em Portugal, depois ter sido finalista no Braga Open e no Lisboa Belém Open, dois challengers disputados em 2019, desembaraçou-se em 1h13m do francês Hugo Gaston (168.º). “Tacticamente joguei muito bem. Precisei de manter a concentração e ser agressivo”, explicou o ex-55.º mundial, após a vitória, por 6-0, 6-2.

A seguir à final individual, disputa-se a de pares, entre os franceses Sadio Doumbia/Fabiel Reboul e a dupla formada pelo norte-americano Hunter Reese e o holandês Sem Verbeek — que derrotou, na meia-final, Nuno Borges e Francisco Cabral (6-4, 6-4).