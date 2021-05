Baró, Jota e Leão regressam para a fase decisiva do Euro 2021

Filipe Soares, João Mário e Gonçalo Ramos não foram chamados para os quartos-de-final do torneio.

Romário Baró, Jota e Rafael Leão regressaram aos convocados da selecção portuguesa de sub-21 para a fase decisiva do Euro 2021, numa lista quase intacta face à fase de grupos realizada no final de Março.

O médio do FC Porto Romário Baró tinha sido chamado uma vez durante a qualificação e substitui Filipe Soares, do Moreirense, numa das três novidades confirmadas esta tarde por Rui Jorge, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Já os avançados Jota, dos espanhóis do Valladolid, e Rafael Leão, dos italianos do AC Milan, surgiram na convocatória de Março, mas acabaram rendidos no início do estágio por João Mário (FC Porto) e Gonçalo Ramos (Benfica), respectivamente, devido a lesão.

Os 23 convocados Guarda-redes Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting). Defesas Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan, Ita), Pedro Pereira (Crotone, Ita), Thierry Correia (Valência, Esp), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Farense). Médios Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino Luís (Mónaco, Fra), Gedson Fernandes (Galatasaray, Tur), Romário Baró (FC Porto) e Vítor Ferreira (Wolverhampton, Ing). Avançados Dany Mota (Monza, Ita), Francisco Trincão (FC Barcelona, Esp), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Jota (Valladolid, Esp), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Tiago Tomás (Sporting).

Rui Jorge prescindiu do médio dos “dragões” na nova lista de 23 eleitos, da qual já não consta Pedro Gonçalves, melhor marcador da última edição da I Liga, com 23 golos pelo campeão Sporting, convocado na quinta-feira por Fernando Santos para o Euro2020.

Na fase decisiva do Europeu de sub-21 vão estar sete campeões continentais de sub-19 em 2018: os guarda-redes Diogo Costa e João Virgínia, os defesas Diogo Queirós e Thierry Correia, o médio Florentino Luís e os avançados Jota e Francisco Trincão.

Portugal enfrenta Itália a 31 de Maio

Líder do Grupo D, com nove pontos, resultantes de um “pleno” de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), entre 25 e 31 de Março, Portugal regressa ao Estádio Stozice, na capital eslovena de Ljubljana, para defrontar a Itália, segunda da “poule” B (cinco pontos, dois abaixo da Espanha), a 31 de Maio, às 20h.

O vencedor do último jogo dos quartos-de-final vai medir forças com Espanha ou Croácia no dia 3 de Junho, às 17h, em Maribor, sendo que a final está prevista para 6 de Junho, de novo em Ljubljana, às 20h.

Finalista vencida em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, a equipa das “quinas” procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento por um ano do Euro2020 por causa da pandemia de covid-19.