O vício da leitura pode ser perigoso? Sim, também vamos rir

Há pouco a temer, neste caso. Falamos de vício dos livros com um especialista em tratar precisamente do vício enquanto patologia. João Galamba de Almeida é psicanalista, leitor compulsivo a partir dos 40 anos, quando acho que era tempo de ler os grandes livros. Começou cheio de disciplina até que criar uma rede de leituras que leva à perdição. Para esta conversa, convidou a escritora e tradutora Maria Manuel Viana. Eles falam dos grandes temas literários: o mal, o amor, a morte. Tudo, acompanhado a chá e com recomendações: Na Floresta, de Edna O’Brien, A Marcha de Radeztky, de Joseph Roth, Fédon, de Platão, Auto da Fé, de Elias Canetti, A Curva da Estrada, de Ferreira de Castro, A Nossa Parte da Noite, de Mariana Enriquez, O Infinito no Junco, de Irene Vallejo.

