The Black Mamba, a banda que leva Portugal à final da Eurovisão

Love is on my side apurou-se esta quinta-feira à noite, na segunda semifinal do concurso de música europeu. Falámos com a banda responsável antes da final.

Este sábado à noite, Portugal irá à final da Eurovisão. Coisa que já não acontece desde 2018, ano em que, por termos sido o país a organizar a Eurovisão, ficámos automaticamente apurados. Antes disso, tinha acontecido no ano anterior, quando Salvador Sobral acabou por vencer a competição com Amar Pelos Dois. Desta feita, é a banda The Black Mamba, com Love is on my side, que foi apurada esta quinta-feira em Roterdão, na Holanda, na segunda semifinal desta 65.ª edição do concurso, que ocorre após um ano em que não houve Eurovisão.