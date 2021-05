O fim da esperança e o fim do amor

Por estes dias, David Pereira Bastos apresenta duas encenações no Algarve ditadas pela crueza e pelas ausências: Praça dos Heróis , em Portimão, e A Voz Humana , com Patrícia Andrade, em Loulé.

De Godot, nem sinais. As personagens da mais afamada peça de Samuel Beckett definem-se pela espera de alguém ausente – qualquer que seja a simbologia (mais divina ou mais terrena) que queiramos atribuir-lhe. De Josef Schuster, conhecemos apenas um rasto de alguém que se suicidou e que, na peça de Thomas Bernhard Praça dos Heróis, nunca chegamos a vislumbrar com vida. São dois textos marcados pela ausência de figuras que os assombram, aparentemente desligados, mas inevitáveis de associar pela circunstância de David Pereira Bastos ter pensado em encenar o segundo quando estava prestes a estrear a sua leitura do primeiro.