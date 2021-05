Confrontar o presente, construir o futuro com os Sons of Kemet

Shabaka Hutchings lança o olhar para mais longe. Está aqui, agora, imerso no presente, respondendo-lhe cada vez que sopra o saxofone ou o clarinete. Está mais longe, lá atrás numa linha temporal que recua até aos reis núbios do antigo Egipto, que avança pelos impérios coloniais e pelos crimes da escravatura. Lá atrás a inventar novas mitologias com Sun Ra, aqui mais perto a oferecer-se ao fogo na língua dos toasters jamaicanos ou à dança nos carnavais populares de Barbados.