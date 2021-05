Éramos felizes e não sabíamos?

Por aqui continua o remanso do costume. Tempo agradável, zero casos de Covid e nada de rockets ou ameaças de artilharia pesada. Sem lugares santos ou sequer templos de oração a assinalar, quaisquer disputas de índole religiosa que possam ter existido perderam-se há muito no nevoeiro dos tempos. Para além disso, espaço não falta. A densidade populacional é baixíssima e este ano choveu bastante: até onde a vista alcança — até ao perfil das serras ou à fronteira do rio —, não se perfilam quaisquer rixas pela água.