Pfizer-BioNtech prometem mil milhões de doses da vacina da covid-19 aos países mais pobres

União Europeia quer apoiar rede de produção de vacinas em África, financiada com um investimento de mil milhões de dólares.

A Pfizer e a BionTech prometeram na Cimeira da Saúde Global do G20 entregar mil milhões de doses da sua vacina contra a covid-19 aos países mais pobres. Esta será a primeira tranche de um total de dois mil mil milhões de doses que as duas empresas, parceiras no desenvolvimento da vacina de ARN-mensageiro, se comprometem a destinar nos próximos 18 meses às nações de baixos e médios rendimentos, através da iniciativa COVAX.