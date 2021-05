Más notícias: há outro vírus que está a preocupar os cientistas

“Vírus emergentes da gripe aviária H5N8 – A propagação global do vírus H5N8 da gripe aviária é uma preocupação de saúde pública” é o título do artigo publicado esta sexta-feira na revista Science. Os surtos deste vírus em muitos países na Europa Ásia e África têm sido reportados há vários meses e já levaram ao abate de milhões de aves. Em Fevereiro deste ano foi divulgado que sete trabalhadores de um aviário na Rússia que terão estado em contacto com o vírus em Dezembro de 2020 testaram positivo para o H5N8. No mesmo mês de Fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) avaliou a situação e concluiu que o risco de transmissão entre humanos era baixo. Porém, há cientistas que consideram que se trata de um problema grave e que tem sido ignorado porque a actual pandemia desviou todas as atenções para a covid-19.