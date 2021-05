Vacinação dos mais jovens no Algarve acelera. Turismo aplaude

A task force da vacinação anticovid vai acelerar a inoculação dos mais jovens na região do Algarve a partir da próxima semana. Isto porque trata-se da Administração Regional de Saúde que tem uma população mais jovem e que, por isso, regista as mais baixas taxas de vacinados. Segundo dados fornecidos ao PÚBLICO pela task force, as taxas de vacinação por regiões relativas à data de domingo são as seguintes: Norte 30%; Centro 35%; LVT 29%; Alentejo 36%; e Algarve 27,6%.