Covid-19: Portugal regista mais 451 casos confirmados e uma morte

Portugal registou, esta quarta-feira, mais 451 casos positivos de covid-19 e uma morte associada à doença, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde, publicados esta quinta-feira.

No total, desde Março de 2020, já se registaram 843.729 casos positivos e 17.014 mortes.

Pelo menos 346 pessoas recuperaram da doença no período de 24 horas, num total de 804.522 pessoas recuperadas desde o início da pandemia. De acordo com os dados da DGS, existem 22.193 casos activos em Portugal – número a que se chega depois de subtraídos o total de recuperados e de mortos ao total de pessoas infectadas.

Estão 208 pessoas internadas com covid-19 nos hospitais portugueses, menos três do que no dia anterior. Dessas, 58 estão em unidades de cuidados intensivos, mais duas do que no dia anterior.

Norte com mais casos

O Norte é a região que soma o maior número de novos casos esta quinta-feira, com 172 casos (38% de todos os novos casos). Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 159 casos (35%). A única morte registada na quarta-feira aconteceu na região da capital.

Na região Centro foram identificados 59 casos, no Algarve, 18 e no Alentejo, dez.

Nas regiões autónomas, foram registados 22 novos casos nos Açores e 11 na Madeira.

Na última quarta-feira a DGS actualizou os dados sobre o índice de transmissibilidade – também conhecido como R(t) –, incidência e da matriz de risco do país. O R(t) continua a subir em todo o território e fixa-se em 1,02 — o valor mais elevado desde o boletim de dia 16 de Abril.

Já a incidência, ou seja, o número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, também aumentou e situa-se, actualmente, nos 51,4 casos de infecção por 100 mil habitantes a nível nacional.

Na quarta-feira, Portugal situava-se mais perto da zona amarela da matriz de risco, que conjuga os dois critérios anteriores para determinar a possibilidade do alívio das medidas de desconfinamento no país.