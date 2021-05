Covid-19: plataforma digital para registo de resultados de autotestes já está disponível

A plataforma para o registo dos resultados dos autotestes para a covid-19 (testes rápidos de antigénio realizados pelo próprio) já está disponível, avançou a task-force para a promoção do Plano de Operacionalização da Estratégia de Testagem para SARS-CoV-2 em Portugal em comunicado, esta quinta-feira.

“A partir deste momento, todos os resultados dos testes rápidos de antigénio realizados pelos cidadãos, nomeadamente com resultado negativo, passam também a poder ser comunicados às autoridades de saúde através do preenchimento de formulário electrónico”, informa a task-force no documento referido.

No caso dos doentes que tenham teste positivo ou cujo resultado da análise seja inconclusivo, “devem privilegiar o reporte através de contacto telefónico ao SNS24” e seguir as orientações dos profissionais de saúde.

Um dos objectivos da plataforma passa por permitir, “por exemplo, perceber se um utente com resultado positivo ligou para o SNS24 nas 12 horas seguintes ao reporte. Em caso de ausência de reporte, será enviada uma SMS a solicitar esse contacto.”

A task-force do plano de testagem recorda ainda que os autotestes não são destinados a pessoas que tenham sintomas ou que tenham sido expostas ao SARS-CoV-2. “Mesmo que estes indivíduos venham a realizar o auto teste devem contactar sempre o SNS24, independentemente do resultado.”