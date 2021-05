ASAE apreende comida estragada que terá causado intoxicação alimentar em Beja

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu vários alimentos – entre os quais 240 ovos “com validade expirada” – no âmbito de uma investigação à intoxicação alimentar que levou ao internamento de mais de 70 pessoas, muitas delas crianças, em Beja. Foi instaurado um processo-crime.

De acordo com um comunicado da ASAE, apurou-se que a origem da comida que poderá ter causado a intoxicação alimentar estava “centralizada num centro cultural e social que procedia ao fornecimento das refeições em cinco escolas dos Agrupamentos de Escolas números 1 e 2 de Beja.”

Foram recolhidas “provas e indícios microbiológicos” que pudessem apontar para a causa da doença. Entre essas provas contam-se 240 ovos com validade expirada e 40 quilos de produtos alimentares, “por suspeitas de se encontrarem anormais avariados”, lê-se no comunicado. Foram ainda recolhidas amostras de oito alimentos já feitos e “constantes da ementa semanal” que serão analisados pelo Laboratório de Segurança Alimentar da ASAE.

Segundo a ASAE, 70 crianças foram hospitalizadas no Centro Hospitalar de Beja. No entanto, o hospital disse por diversas vezes à agência Lusa que ali tinham recebido assistência um total de 42 pessoas (36 crianças e seis adultos). As duas crianças que ficaram mais tempo internadas no serviço de pediatria do hospital de Beja, com vómitos, tiveram alta na quarta-feira.

Os doentes pertenciam a diversas escolas do concelho de Beja – não só na cidade de Beja, mas também das freguesias rurais de Beringel, São Matias e Trigaches, de acordo com o vereador do pelouro da Educação do município, Arlindo Morais, que falou à Lusa na quarta-feira.

Arlindo Morais adiantou ainda que as refeições para estas escolas são confeccionadas pelo Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, em Beja, uma instituição particular de solidariedade social.