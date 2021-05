Mais de 2100 profissionais de saúde contratados na pandemia integrados nos quadros do SNS

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) integrou nos quadros 2166 profissionais de saúde que foram contratados ao abrigo do regime excepcional de resposta à pandemia, criado em Março do ano passado, de acordo com os dados enviados pelo Ministério da Saúde, que reportam até 15 de Abril. São contratos de quatro meses, renováveis por período igual, que receberam autorização do Governo para serem convertidos em contratos sem termo. No mesmo período, 2394 profissionais saíram por denúncia ou porque os contratos que tinham ao abrigo deste regime terminaram.