Vladimiro Feliz insta Moreira a fazer “reflexão séria” sobre recandidatura

Candidato do PSD à Câmara do Porto entende que a primeira declaração de Rui Moreira é “demasiado precipitada e irresponsável” em face da “fortíssima possibilidade” de “perder o mandato a meio” caso venha a recandidatar-se e seja condenado.

O candidato do PSD à Câmara do Porto instou nesta quinta-feira o presidente da autarquia a fazer uma reflexão “séria” sobre a sua recandidatura nas autárquicas, e não uma “declaração precipitada”, recusando candidatar-se se estivesse acusado no caso Selminho.