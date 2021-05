“Diziam-me que o meu lugar era entre os surdos”: Sara desenha jóias para mostrar que “nada é impossível”

Da vontade de mostrar que não há barreiras que não possam ser ultrapassadas, nasceu a marca de jóias Hoyara Jewellery, às mãos de Sara Inês Serafim. É na oficina da marca, em Vila Nova de Gaia, que encontramos a jovem de 26 anos. Sara nasceu com surdez profunda bilateral e as mãos auxiliam-na não só na comunicação, mas também a dar vida às jóias que fabrica. Na escola, chegou a ser vítima de bullying e discriminação por não ouvir. Hoje, orgulha-se de ser autónoma: propôs-se a ir mais longe e deixar de ter intérprete para conseguir, ela própria, comunicar com todos.