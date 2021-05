Universidade da Beira Interior lança projecto de hortas solidárias

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai disponibilizar uma parte dos seus terrenos à comunidade académica para a criação de hortas solidárias, anunciou a instituição de ensino superior com sede na Covilhã, distrito de Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UBI explica que o primeiro lote será simbolicamente cedido na sexta-feira, dia 21 de Maio, e que fica localizado nas imediações da Cantina de Santo António.

“As hortas solidárias têm como objectivo promover a produção sustentável e, simultaneamente, contribuir para colmatar algumas necessidades dos membros da comunidade” da UBI, aponta a instituição.

Esta é uma iniciativa integrada no projecto UBIo Campus, que está centrado no domínio da Agro-ecologia e que visa a implementação de um espaço de discussão, experimentação e sensibilização no campus da UBI. Segundo o comunicado, os primeiros participantes são duas famílias de refugiados sírios, que foram acolhidos na universidade, no âmbito do UBI Acolhe/UBI Refugee Project.

“Este projecto prevê o envolvimento de voluntários, contando já com a participação de um engenheiro agrónomo, funcionário da UBI, que acompanhará e apoiará na implementação e desenvolvimento dos processos produtivos”, acrescenta.

Segundo o comunicado, parte da produção das hortas solidárias poderá reverter para a loja solidária da universidade, que disponibiliza bens essenciais a membros mais carenciados da comunidade académica.

O projecto conta com o apoio da AUBI - Associação de Antigos Estudantes Universitários da Beira Interior, que entregou um donativo para aquisição das primeiras ferramentas agrícolas.

As inscrições para manifestação de interesse por parte de outros membros da comunidade da UBI abrem no dia 21 de Maio e podem ser feitas através do email ubiocampus@ubi.pt .