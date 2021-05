Já te podes inscrever no Concurso Nacional para Jovens Cientistas de 2021

A Fundação Juventude lança a 29.ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas. As candidaturas estão abertas até 28 de Junho e há um prémio de 1250 euros para o projecto vencedor.

Estão abertas as candidaturas para a 29.ª edição do Concurso Nacional para Jovens Cientistas, da Fundação da Juventude, dirigido a todos os estudantes do ensino básico, secundário ou primeiro ano do ensino superior, dos 15 aos 20 anos. O concurso atribui cinco prémios principais que variam entre os 1250 e os 400 euros.

Até 28 de Junho, de acordo com o regulamento, podem ser submetidos projectos nas áreas da Biologia, Ciências da Terra, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Física, Informática e Ciências da Computação, Matemática, Química e Bioeconomia.

A candidatura faz-se online através do preenchimento do formulário disponível no site da Fundação da Juventude. Cada escola pode apresentar até, no máximo, dez projectos, sendo que deve ser enviado um relatório escrito até dez páginas, na forma de um artigo científico para apresentar a ideia.

A Ciência Viva, que colabora com a Fundação Juventude, é a responsável pela selecção do júri, que será composto por “professores e investigadores de reconhecido mérito das diferentes áreas científicas envolvidas”. Os projectos seleccionados participarão na 15.ª Mostra Nacional da Ciência, em Setembro, que, “de acordo com o evoluir da pandemia, deverá acontecer em formato virtual ou híbrido”.

Além dos prémios principais, o concurso prevê ainda a atribuição de um prémio ao professor ou professora coordenadora do primeiro prémio, “para distinguir empenho e a dedicação do acompanhamento do projecto”, segundo a Fundação Juventude. E poderão ainda ser atribuídas menções honrosas (sem prémio) a projectos que “manifestamente apresentem índices de inovação e oportunidade relevantes”.

Os premiados terão, ainda, a oportunidade de participar em eventos internacionais com trabalhos das mais diversas áreas de estudo, tais como a International Science and Engineering Fair, nos Estados Unidos, e a Zientzia Azoka, em Bilbau, Espanha, ambas em Maio de 2022.

