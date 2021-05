Porque “todos somos incríveis”, há um novo modelo de Lego arco-íris

Usando todas as cores do arco-íris, a empresa lança um novo conjunto inspirado na comunidade LGBTQIA+. Todos são incríveis é criado por Matthew Ashton, vice-presidente de design da Lego, e estará disponível a partir do dia 1 de Junho, em celebração do Mês do Orgulho.

São bonecos coloridos e são uma afirmação. A Lego anunciou esta quinta-feira o lançamento de um novo modelo dos tijolos de brincar mais icónicos de qualquer infância. Depois de séries voltadas para a natureza e até adaptadas a crianças com deficiências visuais, desta vez a empresa lança uma gama que celebra a comunidade LGBTQIA+. Chama-se Todos são Incríveis (Everyone is Awesome, no original).

Os 11 novos bonecos são inspirados na bandeira arco-íris — às cores originais foram acrescentadas o azul claro, branco e rosa em representação das pessoas trans e o preto e castanho para abraçar toda a diversidade existente na comunidade. Cada um com o seu penteado, num desenho “ao mesmo tempo simples e ousado”, descreve no site oficial Matthew Ashton, criador da colecção e vice-presidente de design na empresa. São apresentados numa estrutura arredondada que lembra a própria bandeira em movimento, um modelo “divertido e peculiar” para passar uma mensagem.

Foto LEGO

Com as “dimensões perfeitas para a maioria das prateleiras”, a colecção tem 346 peças e mede cerca de 10 centímetros de altura e 13 centímetros de profundidade. Matthew Ashton explica que Todos são Incríveis é também uma celebração, dentro da Lego e entre os fãs adultos da marca, da comunidade LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, queer, intersexo, assexuais e outras identidades)

“Tenho a sorte de fazer parte de uma comunidade orgulhosa, solidária e apaixonada de colegas e adeptos. Partilhamos o amor pela criatividade e auto-expressão através das peças Lego e este conjunto é uma forma de mostrar a minha gratidão por todo o amor e inspiração que é constantemente partilhado”, escreve no texto de apresentação.

Para Matthew, que faz parte da empresa há 20 anos, “as crianças são uma inspiração”, uma vez que “aceitam todo o tipo de pessoas”. Enquanto membro da comunidade LGBTQIA+, espera com esta nova série “dar carinho em forma de Lego a quem estiver a precisar”, sejam miúdos ou graúdos. “Se ao longo da minha vida alguém me tivesse dado este set teria ficado tão aliviado por alguém me estar a apoiar”, confessa.

Para celebrar o Mês do Orgulho, Todos são Incríveis estará à venda a partir do dia 1 de Junho, por 35,99 euros, em lojas com a marca Lego ou através do site oficial da empresa.

